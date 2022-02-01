В Калужской области три человека пострадали при разгерметизации плавильной печи на заводе

Как мы уже рассказывали, в ночь на вторник, 1 февраля, ЧП произошло на заводе по производству алюминиевых конструкций «Агрисовгаз» в Малоярославце. Различные травмы получили три работника предприятия, сообщили утром в прокуратуре Калужской области.

- Им оказана медицинская помощь, угрозы жизни нет, - подчеркнули в прокуратуре.

По предварительным данным МЧС, в литейном цеху №1 на улице Мирной произошла разгерметизация плавильной печи со сплавом алюминия с последующим гидроударом.

Из-за этого частично разрушена стена на площади около 40 квадратных метров.

По данному факту проводится проверка.

Прокуратура опубликовала фото с места происшествия:

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