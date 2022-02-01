В Калужской области три человека пострадали при разгерметизации плавильной печи на заводе
Как мы уже рассказывали, в ночь на вторник, 1 февраля, ЧП произошло на заводе по производству алюминиевых конструкций «Агрисовгаз» в Малоярославце. Различные травмы получили три работника предприятия, сообщили утром в прокуратуре Калужской области.
- Им оказана медицинская помощь, угрозы жизни нет, - подчеркнули в прокуратуре.
По предварительным данным МЧС, в литейном цеху №1 на улице Мирной произошла разгерметизация плавильной печи со сплавом алюминия с последующим гидроударом.
Из-за этого частично разрушена стена на площади около 40 квадратных метров.
По данному факту проводится проверка.
Прокуратура опубликовала фото с места происшествия:
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