В Калужской области стена завода разрушилась из-за гидроудара после разгерметизации плавильной печи

В ночь на вторник, 1 февраля, ЧП произошло на заводе по производству алюминиевых конструкций «Агрисовгаз» в Малоярославце. Первые подробности сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

По предварительным данным, в литейном цеху №1 на улице Мирной произошла разгерметизация плавильной печи со сплавом алюминия с последующим гидроударом. Из-за этого частично разрушена стена на площади около 40 квадратных метров.

На данный момент нет информации о погибших и пострадавших.

На место происшествия выезжали представители всех аварийных служб. В том числе 14 пожарных расчетов.

Точная информация о происшествии устанавливается.

UPD. Пострадали три человека.

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