В Калужской области 39-летняя женщина попала в реанимацию после ДТП с фурой

В понедельник, 31 января, управление ГИБДД по Калужской области сообщило подробности о ДТП, произошедшем накануне в Жуковском районе.

На трассе А108 недалеко от пересечения с Варшавским шоссе столкнулись «Шкода Октавия» и фура «ДАФ». По предварительным данным, 39-летняя женщина за рулем легковушки потеряла управление, и «Шкоду» вынесло на встречную полосу.

Водителя «Шкоды» доставили в реанимацию Клинической больницы №8 в Обнинске.

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