В Калужской области 40-летний водитель «Форда» погиб в столкновении с грузовым «Рено»

В понедельник, 31 января, стали известны подробности о ДТП, произошедшем в Козельском районе в субботу.

По предварительной информации УГИБДД по Калужской области, 40-летний водитель легкового автомобиля «Форд Фьюжн» двигался от села Березичский Стеклозавод в сторону Козельска, выехал на встречную полосу и врезался в грузовик «Рено».

Водитель «Форда» скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи.

Различные травмы получили два пассажира легковушки – 42-летняя женщина и 30-летний мужчина.

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