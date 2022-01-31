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В Калуге до пяти лет колонии грозит водителю «Лады», насмерть сбившему 17-летнего подростка

Дмитрий Ивьев , Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
Опубликовано: 31.01.2022 11:57 0 307
В Калуге до пяти лет колонии грозит водителю «Лады», насмерть сбившему 17-летнего подростка

В Калуге прокуратура направила в суд уголовное дело 23-летнего водителя, который в ноябре прошлого года сбил 17-летнего подростка на перекрестке улиц Московской и Карла Либкнехта. Об этом в понедельник, 31 января, сообщили в управлении ГИБДД по Калужской области.

Пострадавший молодой человек скончался спустя несколько дней в больнице.

По версии следствия, 23-летний водитель за рулем «Лады» двигался по улице Московской, выехал на перекресток на красный сигнал светофора и сбил 17-летнего парня, который шел вместе с подругой. У девушки были зафиксированы тяжелые травмы.

По информации прокуратуры, предполагаемому виновнику грозит до пяти лет лишения свободы.

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Дмитрий Ивьев , Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
Опубликовано: 31.01.2022 11:57 0 307
Тэги: происшествие дтп гибдд мчс
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