В Калужской области водитель фуры насмерть сбил пешехода на трассе

Как мы уже рассказывали, рано утром в субботу, 29 января, на трассе М3 «Украина» в Малоярославецком районе водитель фуры «ДАФ» сбил пешехода. Подробности об этом происшествии в понедельник сообщили в УГИБДД по Калужской области.

По предварительной информации, 53-летний водитель фуры «ДАФ» ехал в сторону Калуги и в 4:40 утра сбил мужчину, который шел по краю проезжей части в попутном направлении.

Пешеход скончался до приезда скорой помощи. Его личность пока не удалось установить.

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