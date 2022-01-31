В Калуге капитальный ремонт дома с рухнувшей крышей перенесли на 2022 год

Капитальный ремонт дома №26/6 на улице Линейной в Калуге с 2031 года перенесен на 2022. Об этом утром в понедельник, 31 января, сообщил городской голова Дмитрий ДЕНИСОВ.

- Благодаря поддержке Владислава Шапши и областных коллег принято решение о переносе срока капитального ремонта кровли на текущий год, - заявил глава администрации.

Напомним, вечером 29 января в этом доме частично обрушилась кровля. Деревянные перекрытия не выдержали тяжести скопившегося на крыше снега.

- Всех жителей быстро эвакуировали, от маневренного жилья они отказались. Погибших и пострадавших нет. Квартиры не повреждены, - прокомментировал Денисов. - На данный момент снег на крыше расчистили, опоры кровли укрепили, электричество восстановили и подали тепло в квартиры. Сегодня управляющая компания «РСУ №1» приступает к дополнительным работам по восстановлению кровли. Бригады сформированы, большая часть необходимых строительных материалов завезена.

То, о чем мы не можем говорить здесь, читайте в нашем телеграм-канале https://t.me/kp40ru. Подписывайтесь, комментируйте, предлагайте свое!