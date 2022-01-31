В Калужской области учеников школ перевели на дистанционное обучение из-за пожара в ангаре с автобусами

Как мы уже рассказывали, в ночь на 31 января в Людиново произошел пожар в ангаре с автобусами. Огнем уничтожены два ПАЗа, повреждены еще четыре автобуса, сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

Как рассказали в администрации Людиновского района, в результате пожара повреждены школьные автобусы. Из-за этого некоторые классы местных школ пришлось перевести на дистанционное обучение.

- Автобусы будут приведены в надлежащее состояние в течение дня, - заверили в администрации. - Нарушения графика движения в пределах города нет.

По предварительным данным МЧС, причиной пожара стало короткое замыкание в одном из автобусов.

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