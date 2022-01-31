В Калуге ночью загорелся автомобиль «Пежо»
В ночь на понедельник, 31 января, на улице Георгия Амелина в Калуге произошел пожар, сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.
По предварительным данным, около часа ночи загорелся легковой автомобиль «Пежо».
В результате происшествия никто не пострадал. Поврежден моторный отсек легковушки.
По предварительным данным, причиной происшествия стала неисправность автомобиля.
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