В Калужской области 92-летняя женщина погибла при пожаре в жилом доме

В ночь на воскресенье, 30 января, в деревне Горбенки Дзержинского района сгорел частный жилой дом.

На месте происшествия спасатели обнаружили тело 92-летней женщины, проживавшей в этом доме, сообщили нам в ГУ МЧС по Калужской области.

По предварительным данным, причиной пожара стала неисправность печи.

Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.

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