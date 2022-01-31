В Калужской области несколько автобусов уничтожены ночным пожаром
В ночь на понедельник, 31 января, в городе Людиново на улице Маяковcкого произошел пожар в ангаре с автобусами. Об этом сообщило ГУ МЧС по Калужской области.
Около 2:50 огонь уничтожил несколько автобусов ПАЗ.
Никто из людей не пострадал.
Причины пожара и точные обстоятельства устанавливаются.
UPD. Как уточнили в МЧС, огнем уничтожены два ПАЗика. Повреждены еще четыре автобуса - два ПАЗа, МАЗ и «Газель». Причиной пожара стало короткое замыкание.
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