В Калужской области несколько автобусов уничтожены ночным пожаром

В ночь на понедельник, 31 января, в городе Людиново на улице Маяковcкого произошел пожар в ангаре с автобусами. Об этом сообщило ГУ МЧС по Калужской области.

Около 2:50 огонь уничтожил несколько автобусов ПАЗ.

Никто из людей не пострадал.

Причины пожара и точные обстоятельства устанавливаются.

UPD. Как уточнили в МЧС, огнем уничтожены два ПАЗика. Повреждены еще четыре автобуса - два ПАЗа, МАЗ и «Газель». Причиной пожара стало короткое замыкание.

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