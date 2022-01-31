В Калуге несколько человек пострадали в ночном столкновении грузовика и «Нивы»

Около 4:00 в понедельник, 31 января, на улице Гурьянова в Калуге произошло ДТП. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

По предварительным данным, водитель грузовика «Исузу» врезался в заднюю часть «Нивы».

МЧС сообщает, что в аварии пострадали несколько человек.

Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.

UPD. Различные травмы получили 23-летний водитель и 24-летний пассажир «Нивы».

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