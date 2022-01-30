В Калуге восстановят частично обрушившуюся кровлю многоквартирного дома за три дня

Как мы ранее рассказывали, на улице Линейной в Калуге частично обрушилась кровля трехэтажного дома. В воскресенье, 30 января, работы по расчистке снега на кровле и укреплению опор полностью закончены, сообщили в городской управе.

Строительные материалы для работ по восстановлению кровли уже завезли, рабочие приступили к ремонту.

В доме подключили электричество. Сейчас идет проверка всех коммуникаций.

- Сотрудниками профильных организаций совместно с жителями в квартирах проверяются системы индивидуального отопления для дальнейшего проведения пуско-наладочных работ и подключения котлов отопления, - прокомментировали в горуправе. - Одновременно с вышеуказанными мероприятиями производится поквартирная проверка дымовентиляционных каналов для пуска газа в квартиры и заселения жителей.

Работы по восстановлению обрушившегося участка кровли планируют закончить в течение трех дней.

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