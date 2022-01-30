В Калужской области столкнулись «Форд» и грузовик

Около 10:40 в субботу, 29 января, на 4 километре дороги «Козельск - Стекольный завод» в Козельском районе столкнулись «Форд Фьюжн» и самосвал «Рено Тонар». Об этом сообщает ГУ МЧС по Калужской области.

По предварительным данным спасателей, пострадали несколько человек.

Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.

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