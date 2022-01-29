В Калуге частично обрушилась кровля многоквартирного дома

Около 17:55 в субботу, 29 января, в Калуге частично обрушилась кровля трехэтажного многоквартирного дома №26/6 на улице Линейной. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС по Калужской области.

По предварительным данным, причиной обрушения стало большое количество снега, скопившегося на крыше.

Никто из людей не погиб и не пострадал, рассказали в МЧС.

Жильцы дома эвакуированы, сообщили в прокуратуре Калужской области.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства происшествия. Прокуратура проводит проверку.

Блочный дом №26/6 на улице Линейной построен в Калуге в 1954 году. У него деревянные перекрытия. Общая площадь дома – 1875 квадратных метров. Дом не является аварийным. Капитальный ремонт крыши был запланирован на 2031 год. Ремонт фасада проходил в 2018 году.

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