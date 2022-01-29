В Калужской области при пожаре в жилом доме погиб 47-летний мужчина

Как мы уже рассказывали, вечером 28 января в селе Колонна Хвастовичского района произошел пожар. На месте происшествия обнаружено тело хозяина сгоревшего дома. Мужчине было 47 лет, сообщили в субботу в калужском региональном управлении Следственного комитета.

- По предварительным данным, погибший проживал один, использовал свечи, так как электричество в жилище было отключено, топил дом печью, - рассказали следователи. - Ранее в доме возникало возгорание из-за курения в постели в состоянии алкогольного состоянии опьянения.

По данному инциденту проводится проверка.

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