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В Калуге охранник выставил ребенка-инвалида из школы на улицу, прокуратура начала проверку

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 29.01.2022 13:18 0 100
В Калуге охранник выставил ребенка-инвалида из школы на улицу, прокуратура начала проверку

Утром в субботу, 29 января, житель Калуги разместил в соцсетях жалобу на действия работников школы №51.

Мужчина рассказал, что его сыну, у которого есть инвалидность, охрана не дала погреться в школе, где учится мальчик.

Мужчина пояснил, что ребенка забирает из школы бабушка, и потом они ждут, пока закончатся занятия у брата этого мальчика. В этот раз они замерзли на улице, но погреться в школе вместе не могли, бабушку внутрь не пускают. Женщина пошла в магазин, а мальчик зашел в школу.

- В школе он то ли начал с кем-то играть, то ли просто сидел, мы так и не выяснили, женщина-охранник выгнала его на улицу, со слов ребенка, - написал калужанин. – Из-за диагноза аутизм он не разговаривает с чужими людьми, в школе все об этом знают, в том числе и охрана, и не смог сказать, что на улице он замерз! Дальше ребенок пришел домой и в слезах мне рассказал об этом!

Мужчина пришел в школу разбираться, но, по его словам, навстречу ему не пошли, а записи с камер смотреть отказались.

Проверку по данному инциденту начала прокуратура Калужской области.

Также ситуацию прокомментировали в региональном министерстве образования и науки.

- К сожалению, вчера в 51 школе произошло недопонимание между охраной и одним из учеников, - заявили в Минобре. - Бабушка забрала ученика из школы после уроков, а затем он вернулся в здание, чтобы подождать ее, пока она в магазине. Охранники просто предложили ученику пойти домой, не выяснив, почему он находится в здании. Директор уже сделал замечание охране и встретился с родителями. Ученик, к счастью, не замерз и не пострадал. Сегодня мы снова общались с директором и поручили продолжать личный контроль ситуаций, возникающих на входе в школу.

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 29.01.2022 13:18 0 100
Тэги: происшествие школа дети прокуратура образование
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