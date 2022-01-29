В Калужской области человек пострадал в перевернувшейся «Ладе»

Около 8:20 в субботу, 29 января, в Жуковском районе Калужской области произошло ДТП. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

По предварительным данным, на трассе А-108 недалеко от деревни Пантелеевка съехал в кювет и перевернулся автомобиль «Лада Гранта».

МЧС сообщает об одном пострадавшем.

Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.

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