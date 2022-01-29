В Калужской области водитель фуры ночью сбил пешехода

Около 4:50 утра в субботу, 29 января, на трассе М3 «Украина» в Малоярославецком районе Калужской области водитель фуры «ДАФ» сбил пешехода. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

ДТП произошло недалеко от села Спас-Загорье.

По информации МЧС, пострадал один человек. Информация о его состоянии уточняется.

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