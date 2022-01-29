В Калужской области загорелся автомобиль «Хендай»

Около 18:45 в пятницу, 28 января, в городе Ермолино Боровского района произошел пожар. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

На территории СНТ «Опушка» загорелся легковой автомобиль «Хендай Крета». По предварительным данным, пожар начался с моторного отсека.

Никто из людей не пострадал. Точные обстоятельства и причины пожара устанавливаются.

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