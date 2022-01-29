В Калужской области перевернулся автомобиль «Тойота»

Около 18:15 в пятницу, 28 января, в Перемышльском районе Калужской области вылетел в кювет и перевернулся автомобиль «Тойота». Об этом сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

По предварительным данным, водитель легковушки не справился с управлением у деревни Забелино.

МЧС сообщило об одном пострадавшем.

Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.

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