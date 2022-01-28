В Калужской области мумифицированное тело мужчины обнаружено на улице

В городе Медынь Калужской области рядом с одним из гаражей обнаружено мумифицированное тело мужчины. В пятницу, 28 января, об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

- По предварительным данным, тело длительное время лежало в квартире брата погибшего, - заявили в Следственном комитете.

Сейчас проводится проверка. Устанавливаются причины и обстоятельства смерти мужчины. Следователи назначили необходимые экспертизы.

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