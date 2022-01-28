В Калужской области один человек пострадал в столкновении школьного автобуса и «Рено»

Около 13:40 в пятницу, 28 января, в Козельском районе произошло ДТП с участием школьного автобуса. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

По предварительным данным, на мосту через реку Серена, разделяющем деревни Полошково и Каменка, водитель автомобиля «Рено Сандеро» не справился с управлением и допустил столкновение с автобусом ПАЗ.

Пассажиров в автобусе не было, сообщили нам в УГИБДД по Калужской области. Водитель ехал из Калуги, где проходило техническое обслуживание ПАЗа.

В аварии травмы получил пассажир «Рено».

Авария произошла на мосту.

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