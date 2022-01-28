В Калужской области водитель «Санг Йонга» погиб в столкновении с грузовиком

Около 10:30 в пятницу, 28 января, на дороге Калуга – Тула в Перемышльском районе столкнулись легковой автомобиль «Санг Йонг» и грузовик «Ситроен». Об этом сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

Авария произошла рядом с деревней Борисовка.

По данным оперативных служб, на месте происшествия скончался водитель «Санг Йонга». Его личность устанавливается.

Сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства ДТП.

Видео с места ДТП, которое прислал наш читатель.

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