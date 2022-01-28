В Боровском районе столкнулись «Хендай» и «Сузуки»
Около 10:30 в пятницу, 28 января, в Боровском районе Калужской области столкнулись легковые автомобили «Хендай» и «Сузуки». Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.
По предварительным данным, ДТП произошло рядом с поворотом на СНТ «Лесное».
Пострадал один человек.
Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.
То, о чем мы не можем говорить здесь, читайте в нашем телеграм-канале https://t.me/kp40ru. Подписывайтесь, комментируйте, предлагайте свое!