В Боровском районе столкнулись «Хендай» и «Сузуки»

Около 10:30 в пятницу, 28 января, в Боровском районе Калужской области столкнулись легковые автомобили «Хендай» и «Сузуки». Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

По предварительным данным, ДТП произошло рядом с поворотом на СНТ «Лесное».

Пострадал один человек.

Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.

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