В Калуге оголившейся на фоне храма 26-летней женщине грозит до года колонии

В Калуге 26-летней женщине грозит до одного года колонии за оскорбление чувств верующих. Расследование уголовного дела завершено, в ближайшее время его рассмотрит суд, сообщили в пятницу, 28 января, в прокуратуре Калужской области.

Как выяснило следствие, женщина разместила свои фото с задранной юбкой на фоне Преображенской церкви на улице Смоленской в «Инстаграме» и «Твиттере» в июле 2021 года. Но обратили на них внимание только в ноябре.

- У меня не было цели делать фото именно на фоне храма. Просто так совпало. Это могло быть абсолютно любое здание - оно очень старое и со стороны не выглядит как храм, - комментировала ранее сама подозреваемая.

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