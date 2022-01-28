В Калуге три автомобиля столкнулись на дороге между Анненками и Силикатным

Около 11 утра в пятницу, 28 января, на дороге между Анненками и Силикатным в Калуге столкнулись три автомобиля, сообщают очевидцы.

По предварительным данным, в нескольких сотнях метров от развязки с подъездной дорогой от трассы М3 «Украина» столкнулись «Тойота Камри», «Форд Транзит» и «Фольксваген Поло».

Движение в обе стороны затруднено.

Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее ГИБДД по Калужской области призывало водителей воздержаться от поездок из-за сложных погодных условий.

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