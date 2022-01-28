В Калужской области 41-летняя пассажирка «Шевроле» попала в реанимацию после ДТП

В ночь на 27 января в Малоярославецком районе на дороге Калуга – Детчино – Малоярославец съехал с дороги и врезался в столб автомобиль «Шевроле Ланос». Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Калужской области.

Авария произошла около 3:30 ночи. Водитель не справился с управлением и съехал на левую обочину.

Водитель «Шевроле» с места ДТП скрылся. Травмы получила 41-летняя пассажирка. Женщина госпитализирована в реанимацию областной больницы в Анненках.

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