В Калужской области труп мужчины обнаружен в сгоревшем автомобиле
В ночь на пятницу, 28 января, в деревне Усты Думиничского района Калужской области сгорел автомобиль ВАЗ 2115. Внутри машины обнаружен труп мужчины, сообщили в региональном управлении Следственного комитета.
Начата проверка. Личность погибшего пока установить не удалось, тело сильно обгорело.
- Следователи выясняют обстоятельства произошедшего, назначены судебно-медицинская и генетическая экспертиза, - рассказали нам в СК.
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