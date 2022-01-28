В Калужской области труп мужчины обнаружен в сгоревшем автомобиле

В ночь на пятницу, 28 января, в деревне Усты Думиничского района Калужской области сгорел автомобиль ВАЗ 2115. Внутри машины обнаружен труп мужчины, сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

Начата проверка. Личность погибшего пока установить не удалось, тело сильно обгорело.

- Следователи выясняют обстоятельства произошедшего, назначены судебно-медицинская и генетическая экспертиза, - рассказали нам в СК.

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