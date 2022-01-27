В Калужской области зафиксировано минимальное за 35 лет количество погибших в ДТП

За 2021 год на дорогах Калужской области погибли в ДТП 144 человека. Это минимальный показатель с 1986 года, сообщил в четверг, 27 января, со ссылкой на данные ГИБДД министр дорожного хозяйства региона Михаил ГОЛУБЕВ.

Всего с пострадавшими было 1132 аварии.

По сравнению с 2020 годом количество ДТП снизилось более чем на 10 %, погибших в них меньше почти на 15 %.

Как отметил Голубев, за 12 месяцев установлены три километра барьерных и перильных ограждений, нанесена разметка на 1 700 километрах областных дорог, а также на 1400 пешеходных переходах, оборудованы искусственным освещением 43 километра в 31 населенном пункте и 85 проекционных пешеходных переходов.

То, о чем мы не можем говорить здесь, читайте в нашем телеграм-канале https://t.me/kp40ru. Подписывайтесь, комментируйте, предлагайте свое!