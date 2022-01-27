В Калужской области три человека пострадали в вылетевшем в кювет «Хендае»

Около 11:10 утра в четверг, 27 января, ДТП произошло на дороге между Хвастовичами и поселком Еленский. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

По предварительным данным, водитель легкового автомобиля «Хендай» не справился с управлением и вылетел в кювет.

По нашей информации, в результате ДТП пострадали три человека: 65-летний водитель, а также пассажирки 63 и 57 лет. Все они доставлены в районную больницу.

Фото с места аварии.

То, о чем мы не можем говорить здесь, читайте в нашем телеграм-канале https://t.me/kp40ru. Подписывайтесь, комментируйте, предлагайте свое!