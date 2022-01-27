В Калуге больше месяца ищут пропавшего мужчину
В Калуге уже больше месяца продолжаются поиски 60-летнего Андрея КОНОНЕНКО. В четверг, 27 января, об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт».
Последний раз мужчину видели 14 декабря.
На данный момент нет информации, где он может находиться.
Волонтеры опубликовали фото и приметы пропавшего:
- Рост – 180 см,
- Худощавый,
- Карие глаза,
- Седые короткие волосы,
- Черная куртка,
- Синие джинсы.
Если вы что-либо знаете о пропавшем, звоните по телефонам 112 или 88007005452.
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