В Калуге больше месяца ищут пропавшего мужчину

В Калуге уже больше месяца продолжаются поиски 60-летнего Андрея КОНОНЕНКО. В четверг, 27 января, об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт».

Последний раз мужчину видели 14 декабря.

На данный момент нет информации, где он может находиться.

Волонтеры опубликовали фото и приметы пропавшего:

Рост – 180 см,

Худощавый,

Карие глаза,

Седые короткие волосы,

Черная куртка,

Синие джинсы.

Если вы что-либо знаете о пропавшем, звоните по телефонам 112 или 88007005452.

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