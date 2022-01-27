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В Калуге больше месяца ищут пропавшего мужчину

Дмитрий Ивьев , Фото: «Лиза Алерт».
Опубликовано: 27.01.2022 14:28 0 567
В Калуге больше месяца ищут пропавшего мужчину

В Калуге уже больше месяца продолжаются поиски 60-летнего Андрея КОНОНЕНКО. В четверг, 27 января, об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт».

Последний раз мужчину видели 14 декабря.

На данный момент нет информации, где он может находиться.

Волонтеры опубликовали фото и приметы пропавшего:

  • Рост – 180 см,
  • Худощавый,
  • Карие глаза,
  • Седые короткие волосы,
  • Черная куртка, 
  • Синие джинсы.

Если вы что-либо знаете о пропавшем, звоните по телефонам 112 или 88007005452.

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Дмитрий Ивьев , Фото: «Лиза Алерт».
Опубликовано: 27.01.2022 14:28 0 567
Тэги: происшествие лиза алерт
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