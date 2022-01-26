В Калуге движение на сквере Мира остановилось из-за ДТП
Около 15:30 в среду, 26 января, на сквере Мира в Калуге столкнулись два легковых автомобиля, двигавшихся в сторону улицы Гагарина. Фото прислал наш читатель.
Из-за ДТП и припаркованных автомобилей проезд на некоторое время оказался полностью перекрыт.
Также очевидцы сообщают о ДТП на улицах Московской и Тульском шоссе. По состоянию на 16:00 проезд затруднен на улицах Кирова, Московской, Карла Либкнехта, Жукова и Глаголева.
Движение со стороны улицы Кирова полностью остановилось.
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