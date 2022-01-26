В Калужской области пешеход погиб в массовом ДТП

Около 8 утра в среду, 26 января, на дороге Белоусово – Высокиничи в Жуковском районе столкнулись три автомобиля. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

Участниками массового ДТП стали «Рено Меган», «Рено Логан» и «Киа Сид».

При этом, по предварительным данным, водитель «Рено Меган» насмерть сбил пешехода. Личность погибшего мужчины устанавливается.

Точные обстоятельства происшествия выясняются, сообщили в УГИБДД по Калужской области.

Движение на участке между селом санатория Восход и деревней Грибовка затруднено.

UPD. Как сообщил нам очевидец ДТП, все началось с того, что водитель одного автомобиля врезался в упавшее на дорогу дерево. Он вышел из машины, не включив аварийку. После этого его сбили насмерть.

Видео с места аварии.

Разбившиеся автомобили перегородили проезд.

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