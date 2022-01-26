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В Калужской области загорелись строительные леса вокруг храма-памятника

Дмитрий Ивьев , Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
Опубликовано: 26.01.2022 10:19 2 573
В Калужской области загорелись строительные леса вокруг храма-памятника

Около 6 утра в среду, 26 января, в селе Покров Жуковского района произошел пожар. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

По предварительным данным, загорелись строительные леса, установленные вокруг Храма Покрова Пресвятой Богородицы.

Никто из людей не пострадал. Причины пожара устанавливаются.

Кирпичная церковь в духе эклектики в селе Покров построена в конце XIX века. Является объектом культурного наследия регионального значения. В советское время была закрыта. Возвращена верующим в 1997 году. Ремонт в храме ведется с 2008 года.

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Дмитрий Ивьев , Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
Опубликовано: 26.01.2022 10:19 2 573
Тэги: происшествие пожар мчс
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