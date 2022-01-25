В Калужской области 55-летняя женщина пострадала в столкновении «Киа» и «Мерседеса»

Ночью в понедельник, 24 января, на трассе М3 «Украина» недалеко от развязки на Калугу и Медынь произошло ДТП. Подробности во вторник сообщили в управлении ГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, 58-летний водитель «Киа Соренто» около 00:30 не соблюдал дистанцию и врезался в попутный грузовик «Мерседес».

Различные травмы получила 55-летняя пассажирка «Киа». С травмами ее доставили в областную больницу в Анненках.

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