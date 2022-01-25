Шапша прокомментировал скандальное видео из Минприроды Калужской области

После разошедшегося по соцсетям скандального видео, снятого в кабинете министерства природных ресурсов и экологии Калужской области, уволены четверо сотрудников Минприроды. Об этом во вторник, 25 января, сообщил губернатор Владислав ШАПША.

- Министр мне с утра доложил, что все четверо участников этого инцидента уволены. Там нет оружия. Это был пластмассовый пистолет, игрушечный, который ему же и подарили эти коллеги, которые снимали все, - приводит слова Шапши издание «Подъём».

По словам губернатора, попавший на видео инцидент снят в декабре 2021 года.

Ранее министр природных ресурсов и экологии Калужской области Владимир Жипа пообещал не допускать подобных случаев.

Проверку проводит и региональная прокуратура.

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