В Калужской области водитель сбил 14-летнего мальчика на переходе и скрылся

Около 14:30 в понедельник, 25 января, у дома №74 на улице Ленина в Тарусе сбили 14-летнего мальчика. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Калужской области.

По предварительной информации, водитель автомобиля двигался в сторону улицы Цветаевой, сбил подростка на нерегулируемом переходе и скрылся.

Школьник самостоятельно обратился в районную больницу. Врачи оказали ему помощь и отпустили домой.

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