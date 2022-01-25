В Калужской области водитель «Форда» сбил 21-летнюю девушку на переходе

Около 5:25 утра в понедельник, 24 января, в Воротынске сбили девушку. Об аварии сообщили в управлении ГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, 34-летний водитель «Форда Фокус» сбил 21-летнюю девушку, которая пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

У пострадавшей зафиксированы различные травмы.

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