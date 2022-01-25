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В Калужской области после скандального видео уволят нескольких сотрудников Минприроды

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 25.01.2022 10:48 11 2702
В Калужской области после скандального видео уволят нескольких сотрудников Минприроды

Вечером в понедельник, 24 января, в соцсетях опубликовали видео, которое, по утверждению авторов, снято в одном из кабинетов министерства природных ресурсов и экологии Калужской области.

На нем запечатлен один из сотрудников. За кадром слышны голоса еще как минимум двух человек. Что именно они обсуждают, трудно понять, видео обрезано. На ролике присутствует много мата. В конце показан человек с пистолетом, который подходит к окну. При этом, судя по комментариям в интернете, многих возмутили не посиделки в министерстве, а то, что кто-то из участников выложил запись.

Утром во вторник ситуацию прокомментировал министр природных ресурсов и экологии Калужской области Владимир ЖИПА.

- Сотрудники, нарушившие профессиональную этику будут уволены, - заявил Жипа. - Вчера в социальных сетях появилось видео, на котором фигурируют работники министерства. По факту произошедшего проводится служебная проверка, принимавшие участие в этом будут уволены сегодня. Я сожалею о случившемся и приму все необходимые меры, чтобы подобные ситуации не повторились впредь.

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 25.01.2022 10:48 11 2702
Тэги: происшествие экология владимир жипа
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