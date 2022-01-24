В Калужской области мужчина погиб в сгоревшей бане

Около 11:30 утра в понедельник, 24 января, в деревне Захарово Дзержинского района сгорела баня. О пожаре сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

На месте происшествия обнаружено тело мужчины. Личность погибшего сейчас устанавливается.

По предварительным данным, причиной пожара стало неправильное устройство печи и дымохода.

Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.

Огонь полностью уничтожил деревянную баню.

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