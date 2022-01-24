В Калужской области два человека пострадали в ДТП на федеральной трассе
Как мы уже рассказывали, вечером 22 января на трассе А130 в Малоярославецком районе столкнулись легковые автомобили «Лада Ларгус» и «Киа Рио». В этом ДТП пострадали два человека, сообщили в понедельник в региональном управлении ГИБДД.
По предварительным данным, в черте села Оболенское 53-летний водитель «Лады» при повороте налево не пропустил «Киа».
Различные травмы получили сам предполагаемый виновник и 23-летний водитель «Киа». Они госпитализированы в обнинскую Клиническую больницу №8.
Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.
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