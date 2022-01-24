В Калужской области один человек погиб и трое пострадали в столкновении «Киа» и «Лады»

Как мы уже рассказывали, около 16:25 21 января на дороге Малоярославец – Боровск в черте деревни Тимашово столкнулись легковые автомобили «Киа» и «Лада». В понедельник управление ГИБДД по Калужской области сообщило подробности об этом происшествии.

По предварительной информации, 27-летний водитель «Лады» двигался со стороны Малоярославца, не справился с управлением и врезался в «Киа».

На месте ДТП погиб 39-летний пассажир «Лады». В больницу с различными травмами попали три человека: водитель «Лады», 25-летняя водитель «Киа» и 43-летняя пассажирка «Киа».

Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.

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