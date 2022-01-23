Стали известны подробности смерти осужденного после драки в колонии в Калужской области

Как мы ранее рассказывали, ночью в субботу, 22 января, в исправительной колонии №3 в поселке Товарково Дзержинского района Калужской области между осужденными произошла драка, после которой скончался один из участников. Позже региональный омбудсмен Юрий ЗЕЛЬНИКОВ сообщил подробности инцидента.

Осужденный из отряда проник в медицинскую часть колонии. Он несколько раз ударил находившегося там другого осужденного, после чего тот скончался.

Непосредственную причину смерти сейчас устанавливает экспертиза.

- Виновник происшествия - четырежды судимый гражданин, с 16 лет находящийся в местах лишения свободы с краткими появлениями на свободе (статьи по ходкам последовательно - кража, грабеж (дважды), умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего), - подчеркнул Зельников.

В ближайшее время будет возбуждено уголовное дело.

Ведется следствие.

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