В Калужской области погиб один из участников драки между осужденными

В субботу, 22 января, в медицинской части исправительной колонии №3 в поселке Товарково Дзержинского района Калужской области произошел конфликт между осужденными. Один из участников погиб, сообщает УФСИН России по Калужской области.

- Ему незамедлительно была оказана доврачебная медицинская помощь, - подчеркнули в ведомстве. - Однако прибывшей бригадой скорой медицинской помощи была констатирована смерть осужденного. По предварительным данным, причиной конфликта осужденных стала их личная неприязнь.

Сейчас проводится проверка.

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