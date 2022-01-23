В Калужской области несколько человек пострадали в столкновении «Лады» и «Киа»

Около 17:01 в субботу, 22 января, в Малоярославецком районе на 112 километре дороги А-130 «Москва-Рославль» столкнулись «Лада Ларгус» и «Киа Рио». Об этом сообщает ГУ МЧС по Калужской области.

По предварительным данным спасателей, пострадали несколько человек.

Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.

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