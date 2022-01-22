В Калужской области перевели на домашнее обучение мальчиков, надругавшихся над ребенком в туалете школы

В субботу, 22 января, в соцсетях разошлось видео, снятое в школе города Белоусово Жуковского района. На этой записи видно, что ученика удерживают в туалете другие мальчики. Один из них достает половой орган и начинает водить по голове жертвы.

Эту ситуацию прокомментировал министр образования и науки Калужской области Александр АНИКЕЕВ. Его обращение опубликовано на странице Минобра.

Аникеев сообщил, что инцидент произошел 12 января.

- Был совершен вопиющий акт физического воздействия и морального насилия, - заявил министр.

Он рассказал, что в отношении зачинщика проводятся следственные действия, решается вопрос о его переводе на домашнее обучение. Второй мальчик уже переведен на домашнее обучение. Третий исключен из школы и уехал из нашего региона.

По словам Аникеева, все подобные действия будут жестоко пресекаться.

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