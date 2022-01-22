В Калужской области водитель «Лады» погиб в столкновении с автобусом

Около 10:20 утра в субботу, 22 января, на дороге Калуга – Перемышль столкнулись легковой автомобиль «Лада Ларгус» и рейсовый автобус КАВЗ, двигавшийся из областного центра в Ульяново. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.

По предварительным данным, недалеко от моста через Оку в районе Перемышля водитель «Лады Ларгус» допустил столкновение со встречным автобусом.

Водитель «Лады» погиб.

В автобусе находились восемь пассажиров. Двое из них получили травмы.

Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.

Движение затруднено в обе стороны.

Спасателям пришлось разрезать легковушку.

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