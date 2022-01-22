В Калужской области несколько человек пострадали в столкновении «Киа» и «Лады»

Около 16:25 в пятницу, 21 января, в Боровском районе столкнулись легковые автомобили «Киа» и «Лада». Об этом сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

ДТП произошло на улице Центральной в деревне Тимашово.

По предварительным данным МЧС, в аварии пострадали несколько человек.

Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.

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