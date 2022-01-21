В Калуге трое мужчин задержаны за хамское поведение в ресторанах и кафе

Вечером в четверг, 20 января, в Калуге задержали троих мужчин в возрасте от 23 до 41 года, которые по-хамски себя вели в заведениях общественного питания на улицах Кирова и Суворова. Об этом в пятницу сообщили в областном управлении Росгвардии.

- Они выражались нецензурной бранью, оскорбительно вели себя в отношении других посетителей, не давали работать персоналу, - пояснили в силовом ведомстве.

Нарушителей передали сотрудникам полиции. На них составлены административные протоколы.

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